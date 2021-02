Carte de crédit ou carte bancaire classique : les différences

La carte bancaire est un moyen de paiement de plus en plus utilisé en France. Plusieurs sortes de cartes bancaires : celles qui permettent de payer vos achats comptant et celles qui vous permettent de payer à crédit.

Les cartes bancaires « classiques »

Les cartes bancaires « classiques » se répartissent en deux catégories : les cartes de retrait et les cartes de paiement. Avec les cartes bancaires de retrait, vous retirez de l’argent liquide dans les distributeurs automatiques de billets. Vous pouvez avoir accès à d’autres opérations : dépôt d’espèces, de chèques, consultation du compte… Ces cartes bancaires sont parfois gratuites.

Les cartes bancaires de paiement permettent, en plus, de payer vos achats auprès des commerçants agréés. Certaines cartes bancaires sont à débit immédiat, d’autres permettent le paiement différé des achats, en fin de mois. Les cartes bancaires sont nationales ou internationales.

Les cartes de crédit

Les fins de mois un peu tendues n’empêchent pas les envies de se faire plaisir ! Avec la carte de crédit, vous réglez vos achats, en comptant ou à crédit ou retirer de l’argent liquide. Vous donnerez de la souplesse à votre budget.

En comparaison de la carte bancaire, la carte de crédit est adossée à une réserve d’argent. Cette dernière est à utiliser lors d’un décalage de trésorerie ou en cas de coup dur. Elle permet de retirer de l’argent liquide sur sa réserve d’argent.

Lors de vos achats avec la carte de crédit, vous utilisez l’option « à crédit » en toute discrétion. Vous étalez vos dépenses à l’abri des indiscrétions : vous répartissez chaque mois le montant de vos retraits et paiements effectués avec votre carte de crédit. Vous consultez les opérations effectuées avec votre carte de crédit sur internet.

De nombreuses opérations sont possibles avec votre compte lié à votre carte de crédit. Tous les mois, choisissez de rembourser à comptant ou à crédit. Vous faites virer les sommes souhaitées sur votre compte bancaire, sous 48 heures, dans la limite de votre réserve disponible. Vous modifiez les options de paiement de votre carte de crédit, en toute liberté, et sans frais. Vous choisissez la vitesse de remboursement qui vous convient le mieux.